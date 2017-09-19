Курды приблизились к восточному берегу Евфрата

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Дейр эз-Зор, 19 сентября. Курдское ополчение приближается к позициям САА в провинции Дейр эз-Зор.

По данным военных источников курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) из конклава «Сирийские демократические силы» (SDF) вплотную приблизились к восточному берегу реки Евфрат, которую недавно при поддержке ВКС РФ форсировал спецназ Сирийской арабской армии.

В данный момент правительственные войска и курдов разделяют около семи километров. Источник отмечает, что поддерживаемые США курды в провинции Дейр эз-Зор лишь прикрываются борьбой с террористическими группировками, занимаясь при этом зачисткой арабского населения.