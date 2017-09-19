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Новости Сирии
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Политика
Эксперт объяснил, получится ли у Украины взыскать штраф с российских авиакомпаний
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    Эксперт объяснил, получится ли у Украины взыскать штраф с российских авиакомпаний

    18:57  19 Сентября 2017
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    Эксперт спрогнозировал, получится ли у Украины взыскать штраф с российских авиакомпаний

    Государственная авиационная служба Украины сообщает, что с момента введения санкций российским авиакомпаниям были выписаны более 20 тысяч штрафов из-за полетов в Крым. Система юстиции Украины по-прежнему считает Крымский полуостров украинской территорией, потому перелеты российских самолетов в Крым расцениваются в Киеве как нарушение украинского воздушного пространства.

    Общая сумма штрафов достигает порядка 2,72 млрд гривен (около 103 млн долларов). Среди «нарушителей» более 40 авиакомпаний РФ, в том числе «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Газпромавиа», Red Wings, «Россия», АЛРОСА, «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро», «224 авиаотряд», «Когалымавиа», «Сокол», «Барс Аэро».

    В Госавиаслужбе Украины подчеркивают, что по состоянию на 15 сентября 2017 года ни один из этих штрафов не был оплачен. Согласно Воздушному Кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, украинская судебная система получает право осуществить принудительное взыскание.

    По состоянию на 15 сентября 2017 года ни один из этих штрафов не был оплачен

    Украинские штрафы, крымское небо

    В том, как эта история будет развиваться в дальнейшем, Федеральному агентству новостей помог разобраться глава Центра политической информации Алексей Мухин. По мнению эксперта, для того чтобы мочь «принудительно взыскать» с российских компаний что-либо, украинским властям сначала надо доказать свою правоту и оправданность наложенных ей штрафов на международном уровне. Украина же этого сделать не сможет.

    «Для начала пусть Украина докажет, что Крым — украинский. Одно дело — полуофициальное непризнание Крыма российским. Здесь Украину действительно поддерживают очень многие страны. Другое дело — международное право. С точки зрения международного права, Крым — это российская территория. Для того чтобы на самом деле претендовать на эти деньги и обосновать правомочность этого штрафа, Украине придется доказать, что Крым являются частью Украины в суде. Боюсь, что здесь украинским политикам придется испытать некоторый шок», — приводит свою точку зрения Мухин.

    Проект международного аэропорта "Симферополь"

    Таким образом, если украинские власти попытаются добиться признания оправданности их штрафа к российским компаниям на международном уровне, их шансы невелики. Если они попытаются наложить арест на зарубежную собственность российских авиаперевозчиков без одобрения международных инстанций, то они сами рискуют серьезными юридическими последствиями. В любом случае, с момента взаимного прекращения прямого авиасообщения между РФ и Украиной вряд ли у российских авиакомпаний остались какие-то существенные активы на территории Незалежной.

    «Заметьте, не было подано еще ни одного иска относительно того, что Крым незаконно вернулся в состав Российской Федерации. Ни одного. Потому все претензии и штрафы украинской стороны безосновательны», — подводит итог Мухин.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #украина #крым #аэрофлот #мухин #штраф #авиакомпании #газпромавиа #госавиаслужба
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