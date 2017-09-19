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Новости Сирии
Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами
Политика
Трамп обвинил Иран в деструктивном поведении, раскритиковав ядерную сделку
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    Трамп обвинил Иран в деструктивном поведении, раскритиковав ядерную сделку

    17:59  19 Сентября 2017
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    Трамп обвинил Иран в деструктивном поведении, раскритиковав ядерную сделку

    Нью-Йорк, 19 сентября. Американский лидер Дональд Трамп впервые выступил на полях Генассамблеи ООН в качестве президента, в своей речи он затронул вопрос о ядерной сделке с Ираном, раскритиковав политику Тегерана. 

    Сделка с Ираном наносит вред США, считает резидент Овального кабинета Дональд Трамп. По словам американского президента, Тегеран продолжает «деструктивное и подрывающее мир поведение» и международное сообщество должно это остановить. Кроме того, Трамп добавил, что Иран — это страна, которая базируется на «коррумпированной диктатуре» и экспортирует насилие за пределы своих границ.

    Отметим, что накануне Госдепартамент США распространил заявление, в котором говорится об усилении санкций против 18 компаний и физлиц из Ирана, причастных к ракетной программе. Вашингтон рассматривает ближневосточную страну как угрозу Соединенных Штатов. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дональд трамп #иран
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