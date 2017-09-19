Минобороны РФ обвинило коалицию США в имитации борьбы с ИГ в Сирии

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Москва, 19 сентября. Возглавляемая США коалиция на протяжении последних трех лет лишь изображает борьбу с «Исламским государством»* в Сирии. Об этом во вторник заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Чем ближе конец ИГИЛ* в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ним, а кто на протяжении трех лет ее имитирует», – отметил он.

Конашенков призвал международную коалицию не мешать России бороться с ИГ*, раз она сама отказывается участвовать в этом процессе. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.