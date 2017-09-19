Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами
Общество
«АвтоВАЗ» рассекретил цены на новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «АвтоВАЗ» рассекретил цены на новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

    17:51  19 Сентября 2017
    2894

    «АвтоВАЗ» рассекретил цены на новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

    Тольятти, 19 сентября. «АвтоВАЗ» объявил официальные цены на автомобили Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, прием заказов на которые открывается во всех салонах официальных дилеров Lada с 19 сентября.

    «Стоимость автомобиля начинается от 639 900 рублей за версию в комплектации Comfort», — сообщили в пресс-службе компании. 

    Уточняется, что автолюбители могут купить пакет Image с противотуманными фарами, легкосплавными 16-дюймовыми дисками и обогревом ветрового стекла. В таком случае стоимость модели повысится до 662 тыс. рублей. А за автомобиль в комплектации Luxe придется выложить 702, 9 тыс. рублей. Стоимость Lada Vesta SW Cross варьируется от 755,9 до 847,9 тыс. рублей.

    «АвтоВАЗ» рассекретил цены на новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

    Напомним, 11 сентября с конвейера автозавода LADA в Ижевске сошли первые автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross.  Перед началом серийного производства специалисты провели испытания более 100 прототипов этих моделей в лабораторных и реальных условиях. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 869

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26176

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19603

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8007

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7154
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        3506
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1970
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        869
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        5514