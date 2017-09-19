«АвтоВАЗ» рассекретил цены на новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

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Тольятти, 19 сентября. «АвтоВАЗ» объявил официальные цены на автомобили Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, прием заказов на которые открывается во всех салонах официальных дилеров Lada с 19 сентября.

«Стоимость автомобиля начинается от 639 900 рублей за версию в комплектации Comfort», — сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что автолюбители могут купить пакет Image с противотуманными фарами, легкосплавными 16-дюймовыми дисками и обогревом ветрового стекла. В таком случае стоимость модели повысится до 662 тыс. рублей. А за автомобиль в комплектации Luxe придется выложить 702, 9 тыс. рублей. Стоимость Lada Vesta SW Cross варьируется от 755,9 до 847,9 тыс. рублей.

Напомним, 11 сентября с конвейера автозавода LADA в Ижевске сошли первые автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross. Перед началом серийного производства специалисты провели испытания более 100 прототипов этих моделей в лабораторных и реальных условиях.