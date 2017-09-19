Трамп допустил полное уничтожение КНДР

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Вашингтон, 19 сентября. США полностью уничтожат КНДР, если Пхеньян будет угрожать Вашингтону или его союзникам, заявил американский президент Дональд Трамп во время общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам Трампа, Вашингтон обладает огромной силой и терпением.

«Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», — добавил американский лидер.

Глава США поблагодарил Москвы и Пекин за поддержку новых санкций ООН против Пхеньяна. Он добавил, что эти усилия необходимо активизировать.

Ранее Трамп на полях Генассамблеи ООН заявил, что его страна несет несправедливое бремя финансирования ООН.