Первый канал объяснил исчезновение Познера из эфира

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Москва, 19 сентября. Представители Первого канала прокомментировали отсутствие в эфире программы Владимира Познера. Как выяснилось, телеведущий занят съемками документального цикла.

«Владимир Познер снимает сейчас документальный цикл путешествий по Скандинавии. Вернется в эфир по окончании съемок, в октябре», — пояснила пресс-служба телеканала изданию «Газета.Ru».

Добавим, ранее Первый канал отказался продлевать контракт с телекомпанией «ВИD» на съемки программы «Жди меня». Кроме того, в эфир перестали выходить программы «Пока все дома» и Наедине со всеми», а у передач «Пусть говорят» и «Сегодня вечером» сменились ведущие.