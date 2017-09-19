Администрация Порошенко рассказала о галлюцинациях Саакашвили

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Киев, 19 сентября. Администрация президента Украины Петра Порошенко объяснила галлюцинациями заявление бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о складе с деньгами.

В администрации украинского лидера прокомментировали заявление Саакашвили о том, что в здании есть комната с деньгами для подкупа депутатов.

«Эта «комната» — обычный медпункт, — написал на своей странице в Facebook руководитель главного департамента информационной политики администрации Владимир Горковенко. — Правда, там вряд ли помогут, если у человека галлюцинации».

Ранее Саакашвили заявил, что он сможет спокойно прогуливаться по улицам Украины только в том случае, когда деньги будут изъяты из помещений администрации.