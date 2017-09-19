Хама: российские беспилотники сняли передвижения техники «Джебхат ан-Нусры»

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Маан, 19 сентября. Российские разведывательные беспилотники следят за передвижением боевиков «Ан-Нусры» на севере провинции Хама.

Беспилотные летательные аппараты ВС РФ зафиксировали перемещение тяжелой техники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) в районе населенного пункта Маан в северной части провинции Хама. В агентстве «Аль-Масдар» полагают, что ВКС РФ готовятся нанести серию авиаударов по исламистам.

Ранее сообщалось, что боевики «Ан-Нусры» объединились с «Исламской партией Туркестана» (террористическая организация запрещена в России) для того, чтобы совместно атаковать позиции САА в Хаме.

Video posted yesterday showing Russian drone monitoring HTS armor movement on Idlib-Hama border. pic.twitter.com/wZiotoPalc — monitoring (@warsmonitoring) September 19, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.