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Новости Сирии
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Хама: российские беспилотники сняли передвижения техники «Джебхат ан-Нусры»
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    Хама: российские беспилотники сняли передвижения техники «Джебхат ан-Нусры»

    17:50  19 Сентября 2017
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    Хама: российские беспилотники сняли передвижения техники «Джебхат ан-Нусры»

    Маан, 19 сентября. Российские разведывательные беспилотники следят за передвижением боевиков «Ан-Нусры» на севере провинции Хама.

    Беспилотные летательные аппараты ВС РФ зафиксировали перемещение тяжелой техники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) в районе населенного пункта Маан в северной части провинции Хама. В агентстве «Аль-Масдар» полагают, что ВКС РФ готовятся нанести серию авиаударов по исламистам.

    Ранее сообщалось, что боевики «Ан-Нусры» объединились с «Исламской партией Туркестана» (террористическая организация запрещена в России) для того, чтобы совместно атаковать позиции САА в Хаме.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #бпла #джебхат ан-нусра
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