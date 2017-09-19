Кто-то решил подгадить: работающий на учениях «Запад-2017» журналист отреагировал на фейки о ракетном залпе

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Журналист, освещающий ход военных учений «Запад-2017» на полигоне в Ленобласти назвал фейком появившееся в Сети видео ракетного залпа Ка-52. Ролик был снят в другом месте и в другое время, заявил он.

«Мы тут неделю уже работаем, и никакого подобного ЧП, как показано на видео, здесь не было», - заявил он в комментарии «Ридусу», подчеркнув, что постоянно был на передовой 13,16 и 18 сентября. «Военные совершенно спокойные ходят. Кто-то, видимо, решил подгадить», — предположил он.

Ранее пресс-служба Западного военного округа опровергла сообщения о «залпе по толпе журналистов» в ходе учений «Запад-2017». Военные подчеркнули, что 18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было.

Сообщения в соцсетях о «залпах по толпе журналистов» и «большом количестве тяжелораненых» в ведомстве назвали «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью».

