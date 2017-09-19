Минобороны РФ: Сброс воды на плотинах Евфрата препятствует продвижению САА

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Москва, 19 сентября. Вооруженная сирийская оппозиция осуществила сброс воды на плотинах реки Евфрат, что стало препятствием для дальнейшего продвижения правительственных войск Сирии. Об этом сообщает пресс-­служба Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что к настоящему моменту правительственным силам удалось освободить от террористов более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата. После того, как сирийские войска начали форсировать реку, в считанные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в два раза.

Причиной увеличения уровня воды в Евфрате является рукотворный сброс воды на плотинах, которые находятся вверх по течению. В настоящее время платины находятся под контролем оппозиционных сил, которых поддерживает международная коалиция во главе с США.