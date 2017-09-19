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Политика
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Новости Сирии
Минобороны РФ: Сброс воды на плотинах Евфрата препятствует продвижению САА
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    Минобороны РФ: Сброс воды на плотинах Евфрата препятствует продвижению САА

    17:19  19 Сентября 2017  /обновлено: 17:29  19 Сентября 2017
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    Минобороны РФ: Сброс воды на плотинах Евфрата препятствует продвижению САА

    Москва, 19 сентября. Вооруженная сирийская оппозиция осуществила сброс воды на плотинах реки Евфрат, что стало препятствием для дальнейшего продвижения правительственных войск Сирии. Об этом сообщает пресс-­служба Минобороны России.

    В ведомстве пояснили, что к настоящему моменту правительственным силам удалось освободить от террористов более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата. После того, как сирийские войска начали форсировать реку, в считанные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в два раза.

    Причиной увеличения уровня воды в Евфрате является рукотворный сброс воды на плотинах, которые находятся вверх по течению. В настоящее время платины находятся под контролем оппозиционных сил, которых поддерживает международная коалиция во главе с США.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #армия #евфрат
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