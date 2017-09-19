Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

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Дамаск, 19 сентября. Минобороны России призывает коалицию во главе с США не мешать борьбе сирийских войск с террористами, говорится в сообщении ведомства.

Российское оборонное ведомство призвало антитеррористическую коалицию во главе с США и поддерживаемую ей оппозицию не мешать борьбе правительственных сил САР с террористами. Об этом заявил спикер Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Чем ближе конец ИГИЛ* (запрещенная в России группировка «Исламское государство»*) в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГИЛ, а кто на протяжении трех лет ее имитирует», — сказал представитель военного ведомства РФ.

Конашенков подчеркнул отдельно, что если коалиция не желает бороться с терроризмом в Сирии, то пусть не мешает тем, «кто делает это непрерывно и эффективно». Генерал-майор отметил, что по данным сирийских командиров, массированный огонь по правительственным войскам ведется с севера, где базируется спецназ США и «Сирийские демократические силы».

«Не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть во всех этих «совпадениях» – закономерность», — резюмировал Конашенков.

* Организация запрещена на территории РФ.