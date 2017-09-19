Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Минобороны РФ обвинило коалицию США в имитации борьбы с ИГ в Сирии
Новости Сирии
Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

    17:17  19 Сентября 2017  /обновлено: 17:28  19 Сентября 2017
    190

    Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

    Дамаск, 19 сентября. Минобороны России призывает коалицию во главе с США не мешать борьбе сирийских войск с террористами, говорится в сообщении ведомства. 

    Российское оборонное ведомство призвало антитеррористическую коалицию во главе с США и поддерживаемую ей оппозицию не мешать борьбе правительственных сил САР с террористами. Об этом заявил спикер Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Чем ближе конец ИГИЛ* (запрещенная в России группировка «Исламское государство»*) в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГИЛ, а кто на протяжении трех лет ее имитирует», — сказал представитель военного ведомства РФ. 

    Конашенков подчеркнул отдельно, что если коалиция не желает бороться с терроризмом в Сирии, то пусть не мешает тем, «кто делает это непрерывно и эффективно». Генерал-майор отметил, что по данным сирийских командиров, массированный огонь по правительственным войскам ведется с севера, где базируется спецназ США и «Сирийские демократические силы».

    «Не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть во всех этих «совпадениях» – закономерность»,  — резюмировал Конашенков. 

    Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #сирия #иг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 780

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26135

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19558

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7998

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7112
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        190
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1889
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        780
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        5242