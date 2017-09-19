Минобороны РФ заявило, что США и оппозиция мешают армии Сирии сражаться с ИГ

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Москва, 19 сентября. Самые серьезные атаки на правительственные силы Сирии осуществляются из района, где находятся формирования оппозиции и спецназ США. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируется с северного направления. То есть там, где расположены формирования СДС, а также подразделения сил специальных операций США», — отметил он.

Несмотря на это, сирийским военным удается успешно освобождать территорию от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ). Правительственные силы за сутки заняли 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата, которые ранее контролировались исламистами.

* Организация запрещена на территории РФ.