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Политика
Минобороны РФ обвинило коалицию США в имитации борьбы с ИГ в Сирии
Политика
Минобороны РФ заявило, что США и оппозиция мешают армии Сирии сражаться с ИГ
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    Минобороны РФ заявило, что США и оппозиция мешают армии Сирии сражаться с ИГ

    17:17  19 Сентября 2017  /обновлено: 17:29  19 Сентября 2017
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    Минобороны РФ заявило, что США и оппозиция мешают армии Сирии сражаться с ИГ

    Москва, 19 сентября. Самые серьезные атаки на правительственные силы Сирии осуществляются из района, где находятся формирования оппозиции и спецназ США. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    Минобороны РФ заявило, что США и оппозиция мешают армии Сирии сражаться с ИГ

    «По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируется с северного направления. То есть там, где расположены формирования СДС, а также подразделения сил специальных операций США», — отметил он.

    Несмотря на это, сирийским военным удается успешно освобождать территорию от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ). Правительственные силы за сутки заняли 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата, которые ранее контролировались исламистами.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #минобороны #сша #оппозиция #сирия #атаки
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