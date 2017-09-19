ВВС Израиля нанесли удар на границе Сирии и Ливана

В Избранное

Дамаск, 19 сентября. Израильская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар в районе Аль-Рашаха.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на Национальное информационное агентство Ливана, что израильские боевые самолеты провели два рейда в районе возвышенности Аль-Рашаха около населенного пункта Шебъа, который расположен недалеко от границы Сирии и Ливана.

Более подробная информация сейчас выясняется. Источник отметил, что атака произошла через час после того, как Израиль сбил беспилотник «Хезболлы» в районе Голанских высот.