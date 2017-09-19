Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Минобороны РФ обвинило коалицию США в имитации борьбы с ИГ в Сирии
Общество
Сотрудников Роскомнадзора штрафуют за мат на работе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сотрудников Роскомнадзора штрафуют за мат на работе

    17:26  19 Сентября 2017
    52

    Сотрудников Роскомнадзора штрафуют за мат на работе

    Москва, 19 сентября. Роскомнадзор наказывает своих сотрудников за употребление ненормативной лексики на рабочем месте. Об этом сообщил глава организации Александр Жаров.

    «У нас есть специальная касса, в которую мы вносим обговоренный между нами штраф абсолютно добровольно, по рублю за каждое нецензурное слово», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что за последние четыре года все сотрудники Роскомнадзора стали материться меньше.

    По словам Жарова, денег в кассе накопилось не очень много, в будущем они пойдут на благотворительные цели.

    Сотрудников Роскомнадзора штрафуют за мат на работе

    Согласно закону, СМИ штрафуют за использование ненормативных слов, однако на многие онлайн-ресурсы, а также на блоги, этот закон не распространяется.

    Жаров убежден, что если в интернет-сообществе введут запрет на маты, количество бранных слов в Сети тоже уменьшится. Глава Роскомнадзора также добавил, что в приличном месте всего разговаривают вежливо, передает «Свободная пресса».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #роскомнадзор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 780

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26135

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19558

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7998

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7112
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        190
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1889
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        780
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        5242