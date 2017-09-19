Сотрудников Роскомнадзора штрафуют за мат на работе

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Москва, 19 сентября. Роскомнадзор наказывает своих сотрудников за употребление ненормативной лексики на рабочем месте. Об этом сообщил глава организации Александр Жаров.

«У нас есть специальная касса, в которую мы вносим обговоренный между нами штраф абсолютно добровольно, по рублю за каждое нецензурное слово», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что за последние четыре года все сотрудники Роскомнадзора стали материться меньше.

По словам Жарова, денег в кассе накопилось не очень много, в будущем они пойдут на благотворительные цели.

Согласно закону, СМИ штрафуют за использование ненормативных слов, однако на многие онлайн-ресурсы, а также на блоги, этот закон не распространяется.

Жаров убежден, что если в интернет-сообществе введут запрет на маты, количество бранных слов в Сети тоже уменьшится. Глава Роскомнадзора также добавил, что в приличном месте всего разговаривают вежливо, передает «Свободная пресса».