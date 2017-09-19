Сотрудников Роскомнадзора штрафуют за мат на работе
Москва, 19 сентября. Роскомнадзор наказывает своих сотрудников за употребление ненормативной лексики на рабочем месте. Об этом сообщил глава организации Александр Жаров.
«У нас есть специальная касса, в которую мы вносим обговоренный между нами штраф абсолютно добровольно, по рублю за каждое нецензурное слово», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что за последние четыре года все сотрудники Роскомнадзора стали материться меньше.
По словам Жарова, денег в кассе накопилось не очень много, в будущем они пойдут на благотворительные цели.
Согласно закону, СМИ штрафуют за использование ненормативных слов, однако на многие онлайн-ресурсы, а также на блоги, этот закон не распространяется.
Жаров убежден, что если в интернет-сообществе введут запрет на маты, количество бранных слов в Сети тоже уменьшится. Глава Роскомнадзора также добавил, что в приличном месте всего разговаривают вежливо, передает «Свободная пресса».