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«Почта России» просит вернуть ей поддержку государства
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    «Почта России» просит вернуть ей поддержку государства

    17:11  19 Сентября 2017
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    «Почта России» просит вернуть ей поддержку государства

    Москва, 19 сентября. Российская компания «Почта России» просит вернуть ей господдержку, обещая улучшить свои показатели. Об этом во вторник заявил глава организации Николай Подгузов.

    По его словам, без госсубсидий работа в отделенных районах страны экономически нерентабельна.

    «Почта России» просит вернуть ей поддержку государства

    «Я не стесняюсь говорить о том, что поддержка государства важна, и если она будет, мы будем работать лучше», — отметил Подгузов.

    Глава «Почты» подчеркнул, что компания взяла на себя некоторые социальные функции и даже «представляет государства там, где его никто не представляет».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #почта россии #господдержка #подгузов
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