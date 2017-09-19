«Почта России» просит вернуть ей поддержку государства

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Москва, 19 сентября. Российская компания «Почта России» просит вернуть ей господдержку, обещая улучшить свои показатели. Об этом во вторник заявил глава организации Николай Подгузов.

По его словам, без госсубсидий работа в отделенных районах страны экономически нерентабельна.

«Я не стесняюсь говорить о том, что поддержка государства важна, и если она будет, мы будем работать лучше», — отметил Подгузов.

Глава «Почты» подчеркнул, что компания взяла на себя некоторые социальные функции и даже «представляет государства там, где его никто не представляет».