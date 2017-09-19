Дейр эз-Зор: Иран направил крупный конвой на восток Сирии для поддержки мирных жителей
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Дейр эз-Зор, 19 сентября. Иранские военные намерены поддержать население сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Крупный конвой из Ирана направился с сирийский город Дейр эз-Зор для оказания помощи населению данного населенного пункта, сообщает информационный портал «Аль-Масдар». Военные везут продовольствие, а также предметы первой необходимости.
Российские военнослужащие регулярно доставляют в провинцию Дейр эз-Зор гуманитарную помощь и обеспечивают безопасность прохождения гуманитарных грузов по линии ООН.
Ранее сообщалось, что сирийские военные при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат и заняли плацдарм на левом берегу реки.