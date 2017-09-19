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Политика
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Дейр эз-Зор: Иран направил крупный конвой на восток Сирии для поддержки мирных жителей
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    Дейр эз-Зор: Иран направил крупный конвой на восток Сирии для поддержки мирных жителей

    17:12  19 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: Иран направил крупный конвой на восток Сирии для поддержки мирных жителей

    Дейр эз-Зор, 19 сентября. Иранские военные намерены поддержать население сирийской провинции Дейр эз-Зор.

    Крупный конвой из Ирана направился с сирийский город Дейр эз-Зор для оказания помощи населению данного населенного пункта, сообщает информационный портал «Аль-Масдар». Военные везут продовольствие, а также предметы первой необходимости.

    Российские военнослужащие регулярно доставляют в провинцию Дейр эз-Зор гуманитарную помощь и обеспечивают безопасность прохождения гуманитарных грузов по линии ООН.

    Ранее сообщалось, что сирийские военные при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат и заняли плацдарм на левом берегу реки.

    Дейр эз-Зор: Иран направил крупный конвой на восток Сирии для поддержки мирных жителей

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иран #дейр эз-зор #конвой
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