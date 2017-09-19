САА при поддержке ВКС РФ расширяет захваченный плацдарм к востоку от Дейр эз-Зора

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Москва, 19 сентября. Сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) освободила от боевиков «Исламского государства»* более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата.

По словам официального представителя министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова, за последние сутки штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, продолжили расширять захваченный плацдарм на восток от Дейр эз-Зора.

Напомним, ранее Минобороны России призвало США не мешать борьбе сирийских войск с террористами.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.