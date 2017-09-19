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Политика
Минобороны РФ обвинило коалицию США в имитации борьбы с ИГ в Сирии
Весь мир
САА при поддержке ВКС РФ расширяет захваченный плацдарм к востоку от Дейр эз-Зора
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    САА при поддержке ВКС РФ расширяет захваченный плацдарм к востоку от Дейр эз-Зора

    17:17  19 Сентября 2017  /обновлено: 17:31  19 Сентября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ расширяет захваченный плацдарм к востоку от Дейр эз-Зора

    Москва, 19 сентября. Сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) освободила от боевиков «Исламского государства»* более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата. 

    По словам официального представителя министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова, за последние сутки штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, продолжили расширять захваченный плацдарм на восток от Дейр эз-Зора.

    Напомним, ранее Минобороны России призвало США не мешать борьбе сирийских войск с террористами.

    САА при поддержке ВКС РФ расширяет захваченный плацдарм к востоку от Дейр эз-Зора

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #иг #вкс рф
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