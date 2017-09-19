Донбасс сегодня: ВСУ бегут с передовой, в АТО узаконили обстрелы ДНР и ЛНР

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Новороссия, 19 сентября. В штабе АТО разрешили открывать «ответный» огонь; ДНР сообщает о массовом бегстве солдат ВСУ; украинские военные напали на литовских наемников за изнасилование школьниц. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В штабе АТО узаконили обстрелы Донбасса

Командование силовой операции «разрешило украинским бойцам вести «ответный огонь»». Сообщается, что это «вынужденная мера», направленная на подавление «агрессии боевиков».

При этом украинский волонтер Юрий Мысягин, сообщил, что по данным некоего радиоперехвата, сделанного бойцами опекаемой им бригады ВСУ, «боевикам ДНР запретили вести огонь по ВСУ». Таким образом, в очередной раз волонтер пошел вразрез с официальной позицией Киева и сообщил, что ДНР действительно выполняет минские соглашения и соблюдает «школьное перемирие».

Что же касается отмены запрета на ведение огня украинскими силовиками, который формально так и не был продемонстрирован в виде приказа ни ОБСЕ, ни СЦКК, здесь логичным становится вопрос: «Как можно разрешить то, что не было запрещено?»

Оперативная обстановка

Снятие «запрета» на ведение огня силовики продемонстрировали очередными обстрелами свободных республик Донбасса. Так, за минувшие сутки с позиций ВС Украины по 13 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено более 140 артиллерийских снарядов и мин различного калибра. Военные ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 33 раза.

При обстрелах территорий Донбасса украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, а также штатных вооружений БМП, БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

В результате вооруженной агрессии, в Петровском районе Донецка повреждены и частично разрушены четыре домостроения. Один военнослужащий ВС ДНР получил ранения.

ВСУ массово бегут с передовой

В оперативном командовании ДНР сообщили о массовых случаях самовольного оставления мест несения боевого дежурства бойцами 128 огпбр ВСУ. По имеющимся данным, бегство носит системный и массовый характер. Только за последний месяц количество случаев увеличилось вдвое.

При этом командование вооруженных сил Украины принимает все возможные меры по сокрытию данных фактов и недопущению распространения информации в СМИ. Более того, командирам поисковых отрядов отдан приказ на применение к беглецам огня на поражение. Таким способом военное руководство пытается под страхом расстрела удержать на передовой оставшихся «воинов света».

Иностранные наемники насилуют школьниц

В подконтрольном Киеву Станично-Луганском районе Луганщины произошел инцидент с изнасилованием двух несовершеннолетних жительниц села Теплое. Трое литовских наемников совершили преступление в здании школы, в которой расквартированы. Информация получена оперативным командованием ЛНР на основании данных военной прокуратуры Украины, где находится на рассмотрении уголовное дело по факту избиения военнослужащими 14 бригады ВСУ литовских военных инструкторов.

Сообщается, что полиция отказалась принимать у потерпевших заявления и настоятельно рекомендовала «закрыть рот». Данный факт возмутил местных жителей, что впоследствии подтолкнуло военнослужащих ВСУ к совершению самосуда над иностранцами. В результате избиения наемников, трое из них доставлены в больницы Харькова с множественными переломами и гематомами.

«Данный факт ярко демонстрирует истинную суть иностранной помощи преступному киевскому режиму в наведении «порядка» в Донбассе через геноцид его местного населения», — отметил военный спикер ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Потери боевиков»

«С Донбасса сообщили о двух ликвидированных «трактористах»», — пишут украинские СМИ. В материале «самые честные» журналисты ссылаются на опубликованный в социальной сети пост украинского волонтера Ксении Быковой. Женщина сообщает о мифической ДРГ ополченцев, которая «пошла по грибы» и подорвалась на растяжках, установленных доблестными «защитниками Донбасса».

Отметим, что данная особа и ранее не была замечена в предоставлении каких бы то ни было доказательств. А в данном «случае» все говорит о том, что мифические диверсанты «зашли» на территорию ВСУ, то есть доказательства в виде тел погибших или иных поврежденных взрывом объектов могли бы быть предоставлены, если таковые имелись бы.

Примечательно, что даже штаб так называемой АТО и разведывательный главк не сообщили о данном «инциденте», хотя, судя по информации волонтера, «террористы» сами подорвались. Сообщения также не нашли подтверждения в оборонных ведомствах обеих республик.