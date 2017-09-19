Волочкова обвинила Дану Борисову в попытке нажиться на ее имени

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Москва, 19 сентября. Анастасия Волочкова отреагировала на заявления телеведущей Даны Борисовой, обвинившей бывшую балерину в алкоголизме.

О пагубных пристрастиях Волочковой к спиртному Борисова заявила в интервью в эфире НТВ. При этом она не называла ее фамилии. «Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок – известную телеведущую, которая невменяема и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину», – сообщила телеведущая, уточнив, что намерена отправить лечиться звездных коллег в в клинику на острове Самуи.

В ответ Волочкова с возмущением заявила, что ей не за что оправдываться, а также обвинила Борисову в неоднократных попытках «пропиариться» за ее счет, отмечают «Дни.ру».Кроме того, балерина утверждает, что ведущая больна, «а в таком состоянии и придумать можно все, что угодно».

«И выбрала она меня, зная, что не могу долго обижаться на нездоровых людей. Господи, давайте простим ей эту глупость и неблагородство», — добавила Волочкова, предположив, что Борисовой просто очень нужны деньги. Иначе, по мнению танцовщицы, поступок Борисовой объяснить никак нельзя.