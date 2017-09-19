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Правильное кино: Мединский похвалил фильм «Увидеть Сталина» за достоверность
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    Правильное кино: Мединский похвалил фильм «Увидеть Сталина» за достоверность

    16:50  19 Сентября 2017
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    Правильное кино: Мединский похвалил фильм «Увидеть Сталина» за достоверность

    Москва, 19 сентября. Министр культуры России Владимир Мединский во вторник посетил съемки последнего эпизода фильма Кима Дружинина «Увидеть Сталина». Глава Минкультуры похвалил ленту, назвав ее исторически достоверной.

    «Это фильм о советских людях, о тех, кто ковал оружие Победы, о конструкторе, о герое Кошкине и его команде. «Увидеть Сталина» — это правильное российское кино. Сценарий этого фильма заинтересовал нас именно тем, что в нем ничего не было выдумано», — рассказал Мединский журналистам.

    Правильное кино: Мединский похвалил фильм «Увидеть Сталина» за достоверность

    Напомним, что фильм «Увидеть Сталина» рассказывает о реально состоявшейся встрече советского вождя с конструктором легендарного танка Т-34 Михаилом Кошкиным в 1940 году. Встреча состоялась вскоре после успешного испытания бронетехники.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сталин #мединский #фильм #увидеть сталина
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