Полиция Берлина арестовала боевика ИГ, подозреваемого в казнях жителей Ирака

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Берлин, 19 сентября. Немецкая генпрокуратура выдала ордер на арест 31-летнего выходца из Ирака, который подозревается властями в участии в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, сообщили в ведомстве.

Полиция Берлина ранее задержала иракца, который, по данным следствия, вступил в ряды ИГ* в 2014 году в Мосуле и участвовал в расправе над женщинами. В этом же году 31-летний мужчина предположительно казнил иракского силовика, занимался поставками оружия террористам, а также вымогал деньги у предпринимателей для поддержки региональной ячейки ИГИЛ*.

Летом 2015 года подозреваемый прибыл в Германию, где пытался завербовать соотечественников в ряды террористов. В настоящий момент мужчина находится под стражей.

* Организация запрещена на территории РФ.