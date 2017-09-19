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Политика
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Алеппо: ССА несет потери при столкновениях с курдами на севере провинции
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    Алеппо: ССА несет потери при столкновениях с курдами на севере провинции

    16:52  19 Сентября 2017
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    Алеппо: ССА несет потери при столкновениях с курдами на севере провинции

    Таль-Рифъат, 19 сентября. В северной части провинции Алеппо произошло крупное столкновение между курдами и боевиками ССА.

    По данным источника в провинции Алеппо крупное боестолкновение произошло около населенного пункта Таль-Рифъат в районе Аль-Шахба. Протурецкие боевики из состава «Свободной сирийской армии» (ССА) атаковали позиции курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) из альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). «Умеренные» оппозиционеры понесли серьезные потери.

    Около города Эль-Баб произошло еще одно столкновение, в результате которого курдскими ополченцами было уничтожено 11 боевиков.

    Алеппо: ССА несет потери при столкновениях с курдами на севере провинции

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #курды #сса
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