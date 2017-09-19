Алеппо: ССА несет потери при столкновениях с курдами на севере провинции

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Таль-Рифъат, 19 сентября. В северной части провинции Алеппо произошло крупное столкновение между курдами и боевиками ССА.

По данным источника в провинции Алеппо крупное боестолкновение произошло около населенного пункта Таль-Рифъат в районе Аль-Шахба. Протурецкие боевики из состава «Свободной сирийской армии» (ССА) атаковали позиции курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) из альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). «Умеренные» оппозиционеры понесли серьезные потери.

Около города Эль-Баб произошло еще одно столкновение, в результате которого курдскими ополченцами было уничтожено 11 боевиков.