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Политика
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Политика
МИД Турции прокомментировал сообщения о встрече Эрдогана и Асада
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    МИД Турции прокомментировал сообщения о встрече Эрдогана и Асада

    16:55  19 Сентября 2017
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    МИД Турции прокомментировал сообщения о встрече Эрдогана и Асада

    Нью-Йорк, 19 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган не планирует встречаться с главой Сирии Башаром Асадом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Чавушоглу прокомментировал для журналистов сообщения о возможной встрече Эрдогана и Асада.

    «Нет, — констатировал турецкий министр, — нет, даже не слышал об этом».

    МИД Турции прокомментировал сообщения о встрече Эрдогана и Асада

    Ранее Эрдоган раскритиковал США за отказ продавать оружие сотрудникам его охраны на фоне того как Вашингтон вооружает сирийских курдов, которых турецкая сторона рассматривает в качестве террористов из-за связи с Рабочей партией Курдистана.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #эрдоган #асад #чавушоглу #встреча
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