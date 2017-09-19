МИД Турции прокомментировал сообщения о встрече Эрдогана и Асада

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Нью-Йорк, 19 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган не планирует встречаться с главой Сирии Башаром Асадом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу прокомментировал для журналистов сообщения о возможной встрече Эрдогана и Асада.

«Нет, — констатировал турецкий министр, — нет, даже не слышал об этом».

Ранее Эрдоган раскритиковал США за отказ продавать оружие сотрудникам его охраны на фоне того как Вашингтон вооружает сирийских курдов, которых турецкая сторона рассматривает в качестве террористов из-за связи с Рабочей партией Курдистана.