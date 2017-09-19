Посетителей рынка в историческом центре Лондона эвакуируют из-за угрозы взрыва

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Лондон, 19 сентября. Посетителей Леденгольского рынка в историческом центре Лондона, в Сити экстренно эвакуируют из-за сообщения о подозрительном пакете. Сообщение о спецоперации появилось на сайте местной полиции.

Правоохранители уточнили, что информация о подозрительном пакете поступила в ведомство в 13.37 по местному времени (15.37 мск). На место экстренно прибыла полиция, взрывотехники и кинологи.

Посетителей и сотрудников рынка, а также людей, находившихся в близлежащих зданиях были эвакуированы.

Все обстоятельства и подробности уточняются.

