Старушка с зонтиком напала на Меркель во время митинга

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Берлин, 19 сентября. Полиция ФРГ расследует нападение старушки с зонтиком на канцлера Ангелу Меркель. Инцидент произошел во время предвыборного митинга в городе Торгау в Саксонии.

По информации издания Sächsische Zeitung, 63-летняя гражданка Германии направила зонт в сторону Меркель, когда та вышла на площадь города. Охранник канцлера воспринял движение женщины как начало атаки.

В данный момент полиция проводит расследование инцидента. В частности, пенсионерку подозревают в нанесении телесных повреждений.

По словам подозреваемой, нападение на Меркель она вовсе не планировала. На самом деле, она просто хотела поместить флажок на свой зонт. В момент «атаки» женщина находилась в нескольких метрах от канцлера, отмечает издание.