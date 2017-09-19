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Политика
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Старушка с зонтиком напала на Меркель во время митинга
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    Старушка с зонтиком напала на Меркель во время митинга

    16:52  19 Сентября 2017
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    Старушка с зонтиком напала на Меркель во время митинга

    Берлин, 19 сентября. Полиция ФРГ расследует нападение старушки с зонтиком на канцлера Ангелу Меркель. Инцидент произошел во время предвыборного митинга в городе Торгау в Саксонии.

    По информации издания Sächsische Zeitung, 63-летняя гражданка Германии направила зонт в сторону Меркель, когда та вышла на площадь города. Охранник канцлера воспринял движение женщины как начало атаки.

    Старушка с зонтиком напала на Меркель во время митинга

    В данный момент полиция проводит расследование инцидента. В частности, пенсионерку подозревают в нанесении телесных повреждений.

    По словам подозреваемой, нападение на Меркель она вовсе не планировала. На самом деле, она просто хотела поместить флажок на свой зонт. В момент «атаки» женщина находилась в нескольких метрах от канцлера, отмечает издание.

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    Автор: Дима Оленин
    #меркель #зонтик
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