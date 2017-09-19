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Происшествия
На Эльбрусе нашли тела альпинистов, пропавших более 10 лет назад
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    На Эльбрусе нашли тела альпинистов, пропавших более 10 лет назад

    16:32  19 Сентября 2017
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    На Эльбрусе нашли тела альпинистов, пропавших более 10 лет назад

    Нальчик, 19 сентября. Тела шестерых альпинистов, погибших в разное время более десяти лет назад, обнаружили на Эльбрусе. Об этом заявил руководитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.

    «С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов», — заявил он, отметив, что еще три трупа были найдены на высоте 5500 метров в районе Западной вершины горы. Кроме того, еще три тела нашли на высоте около 5300 метров.

    Личности погибших сейчас устанавливаются.

    По словам Гулиева, тела погибших альпинистов удалось обнаружить после таяния снега из-за жаркой погоды в регионе.

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    Автор: Дима Оленин
    #эльбрус #альпинисты
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