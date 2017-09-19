Генсек ООН предостерег страны от опасности «скатиться к войне» с КНДР

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Нью-Йорк, 19 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерреш уверен, что решение кризиса вокруг КНДР на фоне ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна должно быть политическим, он также предостерег от опасности скатиться к войне.

Решение кризиса на Корейском полуострове должно быть политическим, считает генсек Организации Объединенных Наций Антониу Геттереш. Он отметил, что пришло время «искусного управления, чтобы не скатиться к войне».

«Говоря шире, все страны должны продемонстрировать большую приверженность общей цели мира без ядерного оружия. Особая ответственность на государствах, обладающих ядерным оружием», — сказал Геттереш.

Такое мнение генсек высказал на открытии общеполитических дебатов Генассамблеи ООН. Как ранее сообщалось, власти США и Китая пришли к выводу о необходимости усилить давление на Пхеньян.