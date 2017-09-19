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Политика
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Почему в Госдуме до сих пор нет реакции на русофобскую реформу образования на Украине, узнал ФАН
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    Почему в Госдуме до сих пор нет реакции на русофобскую реформу образования на Украине, узнал ФАН

    17:09  19 Сентября 2017
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    Госдуме РФ объяснили, почему нет реакции на русофобскую реформу образования на Украине

    В распоряжении Федерального агентства новостей оказался текст проекта Государственной думы Российской Федерации под названием «О реформе образования на Украине, лишающей граждан права учиться на родном языке».

    Как пояснил ФАН источник в ГД, данный документ, подготовленный депутатами от «Единой России» из Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, действительно предлагался к одобрению во вторник, 19 сентября, на Совете Госдумы. Однако из-за двухдневной задержки, связанной с действиями Правового управления Аппарата парламента, его отложили в ящик.

    «Причина — якобы то, что текст новой редакции закона «Об образовании» не опубликован на сайте Верховной рады Украины. Следовательно — для юристов в стенах российского парламента повода реагировать на вопиющее проявление русофобии формально не существует. Это при том, что уже сотни комментариев по разъяснению закона дали сами украинские депутаты и министр образования Украины, не скрывая главной цели — тотальной дерусификации гуманитарного пространства страны. Это при том, что жесткие заявления против языковой дискриминации на Украине молниеносно сделали еще две недели назад внешнеполитические ведомства Венгрии, Румынии, Польши — стран, между прочим, неоднозначно относящихся к России. Выразил протест, спустя неделю, и российский МИД. Именно резкий тон этих заявлений напугал украинские власти и притормозил как подписание скандального закона, так и его публикацию», — рассказал собеседник ФАН.

    Госдуме РФ объяснили, почему нет реакции на русофобскую реформу образования на Украине

    Напомним, 5 сентября Верховная рада приняла новый закон «Об образовании». Отныне лица, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право обучения на родном языке только в детских садах и школах до пятого класса. Эта норма вступит в силу с 1 сентября 2018 года и будет действовать только до 2020 года, после чего образование на Украине должно стать целиком и исключительно на украинском языке.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #украина #госдума
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