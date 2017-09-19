Новости ДНР и ЛНР: помощь Донбассу от РФ, заявление лидера «Правого сектора», Пушилин предупреждает Киев

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Новости ДНР и ЛНР, 19 сентября. Россия продолжит помогать жителям республик Донбасса, от которых отреклась Украина, заявил Дмитрий Песков. Запрещенный в РФ «Правый сектор» готов продолжать воевать даже после введения миротворцев. Полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин предупредил, чем обернутся для Киева 500 миллионов долларов американской военной помощи.

Россия не бросит Донбасс

Россия не бросит республики Донбасса и продолжит оказывать им гуманитарную помощь. Это в очередной раз подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжит помогать жителям Донецкой и Луганской народных республик.

«Хочу отметить, что, разумеется, жителей ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, никто в беде не бросит», — отметил Песков.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года, всего на территорию Донецкой и Луганской народных республик Россия отправила 68 гуманитарных конвоев, которые обеспечивались силами МЧС РФ. Всего в республики Донбасса было доставлено более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов, в том числе детского питания, медикаментов и предметов первой необходимости, а также книг и различных товаров для детей.

«Правый сектор» готов воевать до последнего миротворца

Руководство боевого крыла запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор» (добровольческий украинский корпус «Правого сектора»* — ДУК ПС) пообещало не складывать оружия, даже если в Донбасс будут введены миротворческие силы ООН.

Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил командир боевого крыла «Правого сектора» Андрей Стемпицкий.

«Добровольцы [из ДУК ПС] будут всеми возможными методами пытаться уничтожить врага [то есть вооруженные силы республик Донбасса] и вернуть оккупированные территории [так главный «правосек» называет ДНР и ЛНР] под контроль Украины, — заявил Стемпицкий. — Мы поменяем нашу стратегию и тактику и будем бороться с врагом другими методами. Мы не будем мириться с тем, что эти территории оккупированы».

Также Стемпицкий заявил, что выступает против отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения и против прекращения огня в Донбассе.

«Кому-то выгодно приостановить этот конфликт и оставить этот рассадник терроризма и бандитизма. Не ставится вопрос об освобождении наших территорий», — заявил он.

Россия подала в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе для защиты мониторинговой миссии ОБСЕ. Вооруженные миротворцы должны размещаться вдоль линии разграничения после отвода оттуда всех вооружений и сил. Однако Киев и его вашингтонские покровителей это предложение отвергли — США и Украина предлагают разместить миротворцев на всей территории ДНР и ЛНР, вплоть до российской границы. Это предложение, в свою очередь, не устраивает Москву и республики Донбасса.

Пушилин предостерег Киев от получения американской военной помощи

Военная помощь США Украине станет очередным препятствием для достижения мира в Донбассе, считает глава делегации Донецкой народной республики на минских переговорах, председатель парламента ДНР Денис Пушилин.

Пушилин считает, что выделение сенатом США 500 миллионов долларов на поддержку «обороноспособности» Украины в очередной раз отдаляет возможность политического разрешения конфликта в Донбассе. Вся эта возня, по сути, — линия Киева на саботаж «Минска-2», считает полпред ДНР на минских переговорах.

«Саботаж выполнения минских соглашений, затягивание переговорного процесса, провокационные обстрелы территории республик Донбасса, отказ от мирных инициатив Владимира Путина, а теперь — еще и выделение Украине средств на вооружение. Это отнюдь не может свидетельствовать о желании Киева политическим способом разрешить конфликт в Донбассе», — заявил Пушилин.

О том, что сенат США в рамках проекта закона о бюджете США на нужды национальной безопасности — 2018 одобрил выделение 500 миллионов долларов на военные расходы Киева, ранее не без гордости сообщил украинский президент Петр Порошенко.

По словам Порошенко, проект американского закона также предусматривает предоставление Украине летальных вооружений «оборонного характера». Ранее Петр Порошенко заявлял, что он является «президентом мира», что не помешало ему в очередной раз попросить у Вашингтона оружие, в качестве предлога для этого президент Украины в очередной раз озвучил сказки о вымышленной российской военной угрозе.

* Организация запрещена на территории РФ.