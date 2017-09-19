В Избранное

Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС к 2020 году, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Рогозин после заседания комиссии военно-промышленного комплекса.

Рогозин рассказал, что на заседании глава государства поставил особый акцент по ГЛОНАСС.

«Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равными по своей мощности», — пояснил вице-премьер.

Рогозин добавил, что в настоящее время российская система в два раза уступает американскому аналогу. Однако благодаря запуску новых аппаратов задачу, поставленную президентом, удастся осуществить.

Ранее Рогозин объяснил интерес Израиля и Сирии к российским боевым машинам поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».