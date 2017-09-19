Хама: смертник «Джебхат ан-Нусры» атаковал позиции САА, есть погибшие

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Маан, 19 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры»* пытаются выбить правительственные войска из города Маан на севере провинции Хама.

По данным сирийского источника боевик-смертник террористической организации «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) на «джихад-мобиле» атаковал подразделение Сирийской арабской армии в районе города Маан.

Отмечается, что множество сирийских военнослужащих погибли и получили ранения. Точное количество жертв устанавливается.

Источник подчеркивает, что в распоряжении террористов, атакующих САА в Хаме, есть танки и тяжелая артиллерия.

#BREAKING:



SVBIED attack conducted by HTS hits SAA soldiers and many killed and wounded reported. — TheMoroccanBaathist (@MorocanArab) September 19, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.