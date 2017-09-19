Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Минобороны РФ обвинило коалицию США в имитации борьбы с ИГ в Сирии
Весь мир
Хама: смертник «Джебхат ан-Нусры» атаковал позиции САА, есть погибшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хама: смертник «Джебхат ан-Нусры» атаковал позиции САА, есть погибшие

    16:39  19 Сентября 2017
    202

    Хама: смертник «Джебхат ан-Нусры» атаковал позиции САА, есть погибшие

    Маан, 19 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры»* пытаются выбить правительственные войска из города Маан на севере провинции Хама.

    По данным сирийского источника боевик-смертник террористической организации «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) на «джихад-мобиле» атаковал подразделение Сирийской арабской армии в районе города Маан.

    Отмечается, что множество сирийских военнослужащих погибли и получили ранения. Точное количество жертв устанавливается.

    Источник подчеркивает, что в распоряжении террористов, атакующих САА в Хаме, есть танки и тяжелая артиллерия.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #джебхат ан-нусра #смертник
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 780

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26135

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19558

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7998

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7112
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        Минобороны РФ призвало США не мешать борьбе армии Сирии с террористами

        17:17   19 Сентября 2017
        190
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1889
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        780
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        5242