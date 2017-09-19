Посольство РФ отреагировало на осквернение кладбища советских солдат в Польше

В Избранное

Варшава, 19 сентября. Посольство России в Польше выразило решительный протест в связи с осквернением кладбища советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.

«В этой связи посольство России в Польше выразило решительный протест польским властям, призвало их в кратчайшие сроки привести мемориал в надлежащее состояние, установить и наказать виновных», — говорится в заявлении дипломатического представительства.

Напомним, 9 сентября министерство иностранных дел РФ выразило протест польским властям в связи со сносом мавзолея на месте братской могилы советских воинов в городе Тшчанка. В российском дипведомстве назвали действия Варшавы кощунственным актом.