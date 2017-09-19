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Политика
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Политика
Посольство РФ отреагировало на осквернение кладбища советских солдат в Польше
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    Посольство РФ отреагировало на осквернение кладбища советских солдат в Польше

    16:56  19 Сентября 2017
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    Посольство РФ отреагировало на осквернение кладбища советских солдат в Польше

    Варшава, 19 сентября. Посольство России в Польше выразило решительный протест в связи с осквернением кладбища советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. 

    «В этой связи посольство России в Польше выразило решительный протест польским властям, призвало их в кратчайшие сроки привести мемориал в надлежащее состояние, установить и наказать виновных»,  — говорится в заявлении дипломатического представительства.

    Напомним, 9 сентября министерство иностранных дел РФ выразило протест польским властям в связи со сносом мавзолея на месте братской могилы советских воинов в городе Тшчанка. В российском дипведомстве назвали действия Варшавы кощунственным актом.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #польша #вандализм
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