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Названы российские цены на новое поколение Subaru XV
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    Названы российские цены на новое поколение Subaru XV

    16:23  19 Сентября 2017
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    Названы российские цены на новое поколение Subaru XV

    Москва, 19 сентября. Автомобильная компания Subaru объявила цены на кроссовер XV нового поколения. Самая бюджетная модель обойдется в 1,59 млн рублей.

    Новое авто получило два разных мотора и пять вариантов оснащения. В частности, Subaru XV предлагается с двигателями на 1,6 и 2 литра, мощностью 114 и 150 лошадиных сил. При этом первый вариант доступен только в базовой комплектации, остальные модификации будут доступны только с топовым двигателем.

    В базовую версию кроссовера вошли семь подушек безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, модифицированная аудиосистема, датчики давления в шинах и противотуманки.

    Модель оснастят комплексом систем безопасности EyeSight, но только в двух комплектациях.

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    Автор: Дима Оленин
    #авто #subaru
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