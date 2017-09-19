Названы российские цены на новое поколение Subaru XV

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Москва, 19 сентября. Автомобильная компания Subaru объявила цены на кроссовер XV нового поколения. Самая бюджетная модель обойдется в 1,59 млн рублей.

Новое авто получило два разных мотора и пять вариантов оснащения. В частности, Subaru XV предлагается с двигателями на 1,6 и 2 литра, мощностью 114 и 150 лошадиных сил. При этом первый вариант доступен только в базовой комплектации, остальные модификации будут доступны только с топовым двигателем.

В базовую версию кроссовера вошли семь подушек безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, модифицированная аудиосистема, датчики давления в шинах и противотуманки.

Модель оснастят комплексом систем безопасности EyeSight, но только в двух комплектациях.