Москва попросила Грецию экстрадировать обвиняемого в киберпреступлениях россиянина

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Москва, 19 сентября. Россиянин Александр Винник, который подозревается в отмывании $4 млрд через биткоины, попросил об экстрадиции из Греции, передает Associated Press.

Правозащитник Александра Винника Ксантиппи Мойсиду заявила, что его клиент проинформирован о подаче Россией запроса на экстрадицию. Россиянин пожелал вернуться на родину, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Также Вашингтон требует экстрадировать Винника в США, подозревая гражданина РФ в отмывании не менее $4 млрд. Судебное заседание, на котором рассмотрят вопрос о передаче подозреваемого американским властям, состоится 29 сентября. Отметим, что Греция рассматривает Винника как руководителя крупнейшей киберпреступной группы.