Дейр эз-Зор: ИГИЛ пытается выбить САА с левого берега Евфрата
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Дейр эз-Зор, 19 сентября. Боевики «Исламского государства»* провели серию контратак позиций сирийской армии на восточном берегу Евфрата.
По данным арабского агентства «Аль-Масдар» после успешного форсирования реки Евфрат, осуществленном САА при поддержке ВКС РФ, боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) постоянно контратакуют правительственные войска с целью вынудить их покинуть захваченный плацдарм.
Отмечается, что боевики-смертники провели не менее трех атак. Исламисты стремятся найти слабое место в оборонительных рубежах Сирийской арабской армии.
* Организация запрещена на территории РФ.