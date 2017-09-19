Дейр эз-Зор: ИГИЛ пытается выбить САА с левого берега Евфрата

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Дейр эз-Зор, 19 сентября. Боевики «Исламского государства»* провели серию контратак позиций сирийской армии на восточном берегу Евфрата.

По данным арабского агентства «Аль-Масдар» после успешного форсирования реки Евфрат, осуществленном САА при поддержке ВКС РФ, боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) постоянно контратакуют правительственные войска с целью вынудить их покинуть захваченный плацдарм.

Отмечается, что боевики-смертники провели не менее трех атак. Исламисты стремятся найти слабое место в оборонительных рубежах Сирийской арабской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.