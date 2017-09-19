Украина начислила 20 тысяч штрафов российским авиакомпаниям за полеты в Крым

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Киев, 19 сентября. Украина начислила российским авиакомпаниям штрафы за полеты в Крым на сумму 2,72 миллиарда гривен (около 103 миллионов долларов), сообщили представители Государственной авиационной службы Украины.

Киев начислил штрафы порядка 40 российским авиакомпаниям. Среди «провинившихся» оказались «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Алроса», «Уральские авиалинии» и многие другие перевозчики.

Всего украинская сторона начислила им около 20 тысяч штрафов. Общая сумма наказания за полеты в Крым составляет порядка 2,72 миллиарда гривен.

Как пишут украинские СМИ, на 15 сентября текущего года ни один штраф оплачен не был.