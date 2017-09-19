Эрдоган раскритиковал США за отказ продать оружие его охране

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Нью-Йорк, 19 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал США за отказ продавать оружие сотрудникам его охраны на фоне того как Вашингтон вооружает сирийских курдов, рассматриваемых Анкарой в качестве террористов из-за связи с РПК.

Белый дом отменил продажу оружия Турции на сумму в 1,2 млн долларов после майской стычки охранников Реджепа Эрдогана и участников митингов возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

«В то время как мы не в состоянии купить это оружие у США, почему оно бесплатно дается террористам в Сирии? Это вопрос, который мы задаем нашим друзьям в США», — сказал турецкий лидер.

При этом он отметил, что Турция является стратегическим партнером Соединенных Штатов. С такой позицией выступил Эрдоган во время визита в Нью-Йорк, где проходит Генассамблея ООН, пишет RT со ссылкой на турецкие СМИ.