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Эрдоган раскритиковал США за отказ продать оружие его охране
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    Эрдоган раскритиковал США за отказ продать оружие его охране

    16:03  19 Сентября 2017  /обновлено: 16:04  19 Сентября 2017
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    Эрдоган раскритиковал США за отказ продать оружие его охране

    Нью-Йорк, 19 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал США за отказ продавать оружие сотрудникам его охраны на фоне того как Вашингтон вооружает сирийских курдов, рассматриваемых Анкарой в качестве террористов из-за связи с РПК.

    Белый дом отменил продажу оружия Турции на сумму в 1,2 млн долларов после майской стычки охранников Реджепа Эрдогана и участников митингов возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

    «В то время как мы не в состоянии купить это оружие у США, почему оно бесплатно дается террористам в Сирии? Это вопрос, который мы задаем нашим друзьям в США», — сказал турецкий лидер.

    При этом он отметил, что Турция является стратегическим партнером Соединенных Штатов. С такой позицией выступил Эрдоган во время визита в Нью-Йорк, где проходит Генассамблея ООН, пишет RT со ссылкой на турецкие СМИ.

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #турция #эрдоган
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