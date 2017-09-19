Центризбирком утвердил дату выборов-2018

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Москва, 19 сентября. Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Об этом во вторник сообщил Центральный избирательный комитет РФ. Отметим, что в этот же день отмечается дата воссоединения Крыма с Россией.

«Неделя с 5 по 11 марта включает один праздничный день, поэтому выборы проходят в следующее воскресенье. Поэтому мы всем разъясняем уже сейчас совершенно официально —18 марта», — рассказала ТАСС пресс-секретарь ЦИК Майя Гришина.

Наполним, что ранее депутаты Госдумы приняли поправки, которые позволяют перенести день голосования на следующее воскресенье, если второе воскресенье месяца попадает на праздничный день.