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Центризбирком утвердил дату выборов-2018
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    Центризбирком утвердил дату выборов-2018

    16:10  19 Сентября 2017
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    Центризбирком утвердил дату выборов-2018

    Москва, 19 сентября. Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Об этом во вторник сообщил Центральный избирательный комитет РФ. Отметим, что в этот же день отмечается дата воссоединения Крыма с Россией.

    «Неделя с 5 по 11 марта включает один праздничный день, поэтому выборы проходят в следующее воскресенье. Поэтому мы всем разъясняем уже сейчас совершенно официально —18 марта», — рассказала ТАСС пресс-секретарь ЦИК Майя Гришина.

    Наполним, что ранее депутаты Госдумы приняли поправки, которые позволяют перенести день голосования на следующее воскресенье, если второе воскресенье месяца попадает на праздничный день.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #выборы #цик #голосование #выборы-2018 #дата
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