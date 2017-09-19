В МИД подтвердили задержание россиянина в Германии

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Гамбург, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подозреваемого в причастности к террористической группировке ИГ* (запрещена в России) гражданина РФ.

По информации Федерального агентства новостей, источник в российском МИД подтвердил информацию о задержании гражданина России в Германии. Информация об этом была предоставлена правоохранительными органами ФРГ.

Однако причины задержания не уточнялись, поэтому дипломатами был направлен запрос, чтобы это выяснить, уточнил собеседник ФАН.

Ранее СМИ сообщили о том, что официальный представитель генпрокуратуры Гамбурга заявила об аресте 28-летнего россиянина по подозрению в причастности к экстремистской организации «Исламское государство»* (запрещена в России).

В настоящее время выясняются все подробности и детали произошедшего.

* Организация запрещена на территории РФ.