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В МИД подтвердили задержание россиянина в Германии
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    В МИД подтвердили задержание россиянина в Германии

    16:04  19 Сентября 2017
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    В МИД подтвердили задержание россиянина в Германии

    Гамбург, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подозреваемого в причастности к террористической группировке ИГ* (запрещена в России) гражданина РФ.

    По информации Федерального агентства новостей, источник в российском МИД подтвердил информацию о задержании гражданина России в Германии. Информация об этом была предоставлена правоохранительными органами ФРГ.

    Однако причины задержания не уточнялись, поэтому дипломатами был направлен запрос, чтобы это выяснить, уточнил собеседник ФАН. 

    В МИД подтвердили задержание россиянина в Германии

    Ранее СМИ сообщили о том, что официальный представитель генпрокуратуры Гамбурга заявила об аресте 28-летнего россиянина по подозрению в причастности к экстремистской организации «Исламское государство»* (запрещена в России).

    В настоящее время выясняются все подробности и детали произошедшего. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #иг #игил #мид #гамбург
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