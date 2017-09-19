Три ТЦ эвакуировали в Ростове-на-Дону после звонков о «минировании»

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Ростов-на-Дону, 19 сентября. Три торговых центра эвакуируют после анонимных звонков о «минировании» в Ростове-на-Дону.

«Есть информация о минировании ТЦ «Рио» и «Талер», «Проспект». Ведется эвакуация», — сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на очевидцах в социальных сетях. После анонимного сообщения также началась эвакуация торгового центра «Мега».

Все три торговых центра были проверены кинологами и саперами. К счастью, звонки о «минировании» оказались ложными.

Напомним, что в последнее время нашу страну накрала массовая волна анонимных сообщений о «минировании». В разных точках России проводятся проверки крупных торговых центров и даже жилых домов после звонков от «ложных террористов». Пока ни одно сообщение не подтвердилось.