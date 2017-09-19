Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест
Происшествия
Три ТЦ эвакуировали в Ростове-на-Дону после звонков о «минировании»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Три ТЦ эвакуировали в Ростове-на-Дону после звонков о «минировании»

    15:58  19 Сентября 2017
    55

    Три ТЦ эвакуировали в Ростове-на-Дону после звонков о «минировании»

    Ростов-на-Дону, 19 сентября. Три торговых центра эвакуируют после анонимных звонков о «минировании» в Ростове-на-Дону.

    «Есть информация о минировании ТЦ «Рио» и «Талер», «Проспект». Ведется эвакуация», — сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на очевидцах в социальных сетях. После анонимного сообщения также началась эвакуация торгового центра «Мега».

    Все три торговых центра были проверены кинологами и саперами. К счастью, звонки о «минировании» оказались ложными.

    Напомним, что в последнее время нашу страну накрала массовая волна анонимных сообщений о «минировании». В разных точках России проводятся проверки крупных торговых центров и даже жилых домов после звонков от «ложных террористов». Пока ни одно сообщение не подтвердилось.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #ростов-на-дону #эвакуация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 686

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26073

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19512

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7985

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7064
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1781
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        686
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        4944
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        9291