Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» ведут танковые атаки в районе города Маан

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Маан, 19 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» начали крупную наступательную операцию в северной части провинции Хама.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» объединились с «Исламской партией Туркестана» (обе организации запрещены в России) для крупномасштабного наступления на позиции САА в районе города Маан.

Отмечается, что джихадисты копили силы для наступления около девяти месяцев. В распоряжении исламистов имеются танки и тяжелая ствольная артиллерия.

* Организация запрещена на территории РФ.