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Российская туристка погибла на отдыхе в Абхазии
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    Российская туристка погибла на отдыхе в Абхазии

    16:15  19 Сентября 2017
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    Российская туристка погибла на отдыхе в Абхазии

    Сухум, 19 сентября. Трагический инцидент произошел в Сухуми: пожилая туристка из России выпала с балкона пятого этажа.

    Как стало известно, ЧП случилось у дома по улице Когония. 80-летняя женщина приехала в Сухум на отдых. Соседи сообщили, что россиянка вышла на балкон и упала, вероятно, потеряв равновесие. От полученных травм она скончалась.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Напомним, несколько дней назад жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Абхазии во время шторма.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #абхазия
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