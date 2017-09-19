Российская туристка погибла на отдыхе в Абхазии

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Сухум, 19 сентября. Трагический инцидент произошел в Сухуми: пожилая туристка из России выпала с балкона пятого этажа.

Как стало известно, ЧП случилось у дома по улице Когония. 80-летняя женщина приехала в Сухум на отдых. Соседи сообщили, что россиянка вышла на балкон и упала, вероятно, потеряв равновесие. От полученных травм она скончалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, несколько дней назад жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Абхазии во время шторма.