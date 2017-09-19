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Россия может стать сверхдержавой биткоинов XXI века — эксперт
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    Россия может стать сверхдержавой биткоинов XXI века — эксперт

    16:39  19 Сентября 2017
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    Россия может стать сверхдержавой биткоинов XXI века — эксперт

    Москва, 19 сентября. Финансовый эксперт Макс Кайзер полагает, что Россия может стать лидером по использованию биткоинов. Также он сообщил со ссылкой на источники в Кремле, что РФ не исключает полного перехода на криптовалюту.

    По мнению ведущего авторской программы «Обзор Макса Кайзера», российские специалисты понимают в биткоинах больше, чем представители любых других стран.

    «Россия может стать сверхдержавой биткоинов XXI века. Мои источники в Кремле рассказали мне, что Россия готова к полному переходу на биткоины и собирается занять в этом лидирующее место, такое, как Америка заняла в космосе», — заявил он в беседе с RT.

    Россия может стать сверхдержавой биткоинов XXI века — эксперт

    Добавим, ранее представители Общероссийского народного фронта предложили создать отечественную криптовалюту, которая станет конкурентом биткоину, взяв за основу экологические технологии. 

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    Автор: Борис Любимов
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