Росатом запустит полномасштабную реализацию проекта АЭС в Египте до конца года

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Вена, 19 сентября. Росатом намерена до конца года запустить полномасштабные работы по проекту строительства в Египте АЭС в районе эд-Дабаа, сообщил глава государственной корпорации Алексей Лихачев.

Лихачев рассказала о планах госкорпорации на строительство АЭС в Египте.

«В этом году планируем начать полномасштабную реализацию проекта», — обратил внимание глава Росатома.

Напомним, в 2015 году Каир и Москва подписали межправительственный договор о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море.

Ранее сообщалось, что в октябре текущего года Росатом запустит в Китае третий энергоблок Тяньваньской АЭС.