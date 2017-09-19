В Сочи Lada на полной скорости врезалась в бензовоз

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Сочи, 19 сентября. Авария с участием бензовоза и легковушки произошла на въезде в поселок Дагомыс в Сочи. Инцидент произошел 18 сентября.

Виновник ДТП, водитель легкового автомобиля, врезался в бензовоз на полной скорости, пока тот выезжал со второстепенной дороги на главную, сообщает «Свободная пресса».

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Взрыва и пожара на дороге так же не произошло. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному делу.