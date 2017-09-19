Политолог объяснил, на что Порошенко тратит деньги со склада в администрации

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Опальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на первом этаже администрации украинского лидера Петра Порошенко находится значительный запас наличности. Саакашвили считает, что денежные средства из этого «склада» сотрудники аппарата президента используют для коммерческого подкупа членов парламента.

«Когда в следующий раз вы туда зайдете — поинтересуйтесь. Нет большого секрета. И это и есть суть. Деньги хранятся для подкупа депутатов и других», — объявил Саакашвили на брифинге.

Политик сказал, что он сможет спокойно прогуливаться по улицам Украины только в том случае, когда деньги будут изъяты из помещений администрации.

Политолог и публицист Андрей Ваджра считает, что такие громкие и скандальные заявления действительно могут иметь под собой фактическое основание.

«В данном случае, слова Саакашвили можно воспринимать как правду. Администрация Порошенко действительно может использовать подкуп для того, чтобы склонить депутатов Верховной Рады проголосовать так, как нужно президенту, по тому или иному вопросу», — комментирует для Федерального агентства новостей Андрей Ваджра.

Кроме того, бывший грузинский президент, как он сам признался, не питает политических амбиций и в будущем не планирует занимать высокий чиновничий пост. Вместо этого он хочет объехать все регионы Украины и встретиться со своими сторонниками и противниками текущего политического режима, чтобы поставить нынешнюю элиту «на место».

«Их надо поставить на место! У меня в Украине есть только одна цель... Я не хочу никаких должностей здесь. Только одна амбиция — поставить их на место и поднять народ», — заключил Саакашвили.

Андрей Ваджра считает, что политик, заявляя о нежелании встраиваться в текущую вертикаль власти, не лукавит, однако преследует куда более крупную цель.

«Саакашвили не нужна какая-то должность, он не хочет возглавлять ни одну из действующих структур Украины. Он не мелочится, не желает руководить одним из регионов, как это было во времена его губернаторства в Одессе. Ему нужна абсолютная власть, в своих высказываниях он абсолютно искренен. Его цель — смещение Порошенко и «воцарение». Собственно говоря, для этого его и пустили на Украину», — заключает Ваджра.

10 сентября Михаил Саакашвили сумел пересечь польско-украинскую границу, прорвав вместе с группой своих сторонников заслон пограничников. Во время «прорыва» травмы различной степени тяжести получили несколько украинских силовиков. Сразу после пересечения границы нацполиция Украины возбудила против политика уголовное дело. Эксперты, опрошенные ФАН, полагают, что западные кураторы дали Саакашвили отмашку сделать все возможное, чтобы отстранить нынешнего украинского президента от власти. Порошенко это понимает и будет всячески сопротивляться. Политологи выразили мнение, что для Михаила Саакашвили это уголовное дело может закончиться реальным тюремным заключением.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства летом 2017 года указом Петра Порошенко. Согласно официальной версии, это произошло из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году. Сам Саакашвили считает лишение его гражданства политически мотивированным и неправомочным, он уже не раз заявлял о своих намерениях обжаловать его. В настоящее время он не может этого сделать, поскольку не имеет на руках украинского паспорта. Бывший грузинский лидер утверждает, что его паспорт хранится в кабинете Петра Порошенко.