Путин одобрил идею Шойгу об инновационном технополисе

В Избранное

Москва, 19 сентября. Инновационный технологический полис мог бы стать структурой по эффективной организации основательных и прикладных научных исследований в области военно-промышленного комплекса. Об этом во вторник заявил глава российского государства Владимир Путин.

По словам главы РФ, необходима продуктивная модель организации фундаментальных и прикладных научных исследований, благодаря которой было бы возможно активно вводить прорывные технологии.

«Такой структурой может стать новый современный инновационный технополис, где будут обеспечены условия для научного творчества как молодых, так и уже состоявшихся исследователей», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу докладывал ему об этой инициативе, поэтому нужно подумать, как можно ее исполнить.