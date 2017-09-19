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Путин одобрил идею Шойгу об инновационном технополисе
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    Путин одобрил идею Шойгу об инновационном технополисе

    15:51  19 Сентября 2017
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    Путин одобрил идею Шойгу об инновационном технополисе

    Москва, 19 сентября. Инновационный технологический полис мог бы стать структурой по эффективной организации основательных и прикладных научных исследований в области военно-промышленного комплекса. Об этом во вторник заявил глава российского государства Владимир Путин. 

    По словам главы РФ, необходима продуктивная модель организации фундаментальных и прикладных научных исследований, благодаря которой было бы возможно активно вводить прорывные технологии. 

    «Такой структурой может стать новый современный инновационный технополис, где будут обеспечены условия для научного творчества как молодых, так и уже состоявшихся исследователей», — подчеркнул Путин.

    Путин одобрил идею Шойгу об инновационном технополисе

    Российский лидер отметил, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу докладывал ему об этой инициативе, поэтому нужно подумать, как можно ее исполнить. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #шойгу #технологии #технополис
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