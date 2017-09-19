Ученые разработали эффективную вакцину против кариеса

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Москва, 19 сентября. Китайским специалистам удалось создать вакцину от кариеса.

В журнале Scientific Reports сообщается, что специалисты из Уханьского университета исследовали крыс, и установили, что состоящий из двух частей гибридный белок KF-rPAc способствует профилактике и лечению кариеса. rPAc был выделен из бактерий Streptococcus mutans, которые живут в полости рта человека и могут вызывать разрушение зубов, а KF — из кишечной палочки Escherichia coli.

Опыты на крысах показали, что KF усиливает иммунный ответ, который направляют против rPAc. Не исключено, что в ближайшем будущем вакцинация будет проведена и на людях, сообщает агентство «Ридус».

Напомним, ранее сообщалось, что американские ученые создали нанопластырь, который сжигает жир.