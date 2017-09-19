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Новости Сирии
Эксперт: США мешают армии Сирии бороться с ИГ, сталкивая ее с курдами
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Сирия: САА взяла в плен сельского функционера ИГ на восточном берегу Евфрата
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    Сирия: САА взяла в плен сельского функционера ИГ на восточном берегу Евфрата

    18:23  19 Сентября 2017
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    Сирия: САА взяла в плен сельского функционера ИГ на восточном берегу Евфрата

    Бойцы Национальных сил обороны Сирии (Quwāt ad-Difāʿ al-Watanī) в ходе зачистки населенного пункта Сабха на восточном берегу Евфрата взяли в плен одного из сельских функционеров ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    Через 40 минут после форсирования Евфрата передовыми частями САА при поддержке ВКС РФ и продвижения на 400-600 метров вглубь населенных пунктов Мазлум и Сабха на восточном берегу реки, немногочисленные боевики ИГ, оставшиеся для прикрытия отступающих формирований, начали вести огонь из стрелкового оружия и минометов по наступающим частям. Около 20 исламистов заняли позиции на кукурузных и хлопковых полях, а также на крышах домов местного населения.

    Рассчитывая на внезапность атаки, террористы атаковали солдат САА в момент, когда последние были практически уверены в том, что части ИГ покинули населенный пункт. Бой, длившийся порядка 3 часов завершился бегством немногочисленных боевиков в северо-восточном направлении. По предварительным данным, полученным ФАН из источников в САА, потери боевиков были немногочисленны: около 5 человек убитыми и трое – ранеными.

    После боя зачистка возобновилась. В процессе осмотра одного из домов, по отряду Национальных сил обороны Сирии один из местных жителей открыл огонь с крыши из помпового ружья, а после – из автомата. По завершении десятиминутной перестрелки у противника кончились патроны, и он был взят в плен живым.  В ходе перестрелки огнем правительственных сил были убиты жена и сын джихадиста, оказавшегося одним из сельских функционеров террористического квази-Халифата. После краткого допроса террорист был передан офицерам сирийской службы безопасности Мухабарат.

    Сирия: САА взяла в плен сельского функционера ИГ на восточном берегу Евфрата

    Напомним, в ночь на 18 сентября сирийская армия под руководством российских советников и при поддержке ВКС РФ форсировала реку Евфрат. В ходе спецоперации сирийского спецназа, как сообщали корреспонденты ФАН, российская авиация нанесла серию сокрушительных бомбовых и ракетных ударов по укрепленным позициям «Исламского государства»*. Следующей задачей армии САР стало укрепление позиций на занятых рубежах и продвижение вглубь территории к востоку от Дейр эз-Зора.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #исламское государство #дейр эз-зор #евфрат
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